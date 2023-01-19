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Акцизы на жидкости для вейпов и сигареты повысятся с 1 марта

До 2603 рублей за тысячу штук – плюс 16% расчетной стоимости. Ставки акцизов на жидкости для вейпов могут увеличить с 18 рублей до 20 рублей за миллилитр. Такие данные профильный комитет Госдумы предоставил «Известиям».

Вместе с тем парламентарии уже рассматривают возможный запрет на продажу вейпов. Сопредседатель Экспертного совета по табаку и никотиносодержащей продукции в Госдуме Сергей Катасонов и источник «Известий» в правительстве отметили, что перспектива такой радикальной постановки запрета пока неясна, инициатива может привести к всплеску нелегальной продукции.

Специалисты отмечают, что запрет на продажу несовершеннолетним жидкостей с концентрацией никотина выше 2% уже введен в 15-ФЗ и исполнительной власти требуется лишь усилить контроль за соблюдением законов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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