Культурный центр откроют в здании иркутского кинотеатра «Марат» после реконструкции

Работы начали в прошлом году. На их проведение выделено 163 млн рублей из областного и муниципального бюджетов. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Общая площадь здания бывшего кинотеатра составляет почти 3,5 тысячи квадратных метров. Сейчас завершен первый этап работ.

Специалисты демонтировали отдельные конструкции, разобрали шахту лифта, лестницы, кирпичные стены, выполнили армирование полов, усилили плиты основания и колонны здания. Параллельно идет работа над стропильной системой кровли, возведение стен и перегородок, заливка полов, монтаж системы электричества, вентиляционных коробов. Специально для маломобильных граждан в здании установят лифт и пандусы.

Завершить монтажные работы планируется в октябре. В обновленном здании создадут культурно-досуговый центр. В его состав войдут библиотека с книгохранилищем, картинная галерея, актовый, музыкальный и спортивный залы, помещения для занятий художественным творчеством (живописью, рисунком, лепкой), рукоделием, хореографией, музыкой, вокалом.