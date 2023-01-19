Кобзев заявил о необходимости увеличения финансирования на создание инфраструктуры в моногородах Приангарья

Губернатор Игорь Кобзев заявил о необходимости привлечения дополнительного финансирования на создание инфраструктуры в моногородах Иркутской области.Средства необходимы, как на создание промышленной, так и социальной инфраструктуры. Свои предложения по работе с инвесторами он озвучил на заседании экспертного совета по законодательному обеспечению экономического развития территорий при комитете Госдумы по экономической политике.

На территории региона находится восемь моногородов – Байкальск, Шелехов, Тулун, Черемхово, Саянск, Усолье-Сибирское, Железногорск-Илимский и Усть-Илимск, в четырех из них созданы территории опережающего развития (ТОР). В моногородах Иркутской области проживает до 400 тысяч человек, что превышает 15 % от численности населения области.

Глава региона отметил масштабную работу, которую ведёт Иркутская область с Корпорацией ВЭБ.РФ. Так, новые подходы по развитию городской среды позволили утвердить Комплексный мастер-план города Байкальска и на его основе Программу социально-экономического развития территории до 2040 года. Объем финансирования программы составит свыше 270 млрд рублей, в том числе 33,5 млрд рублей – средства федерального бюджета. Прежде всего, программой предусмотрено создание в городе жизнеобеспечивающей инфраструктуры.

Игорь Кобзев отдельно обозначил работы по привлечению средств для финансирования строительства девяти социально-культурных объектов в моногородах. Общая сумма, ориентировочно, составляет 2,5 млрд рублей, в том числе 1,2 млрд – средства, предоставленные ВЭБ.РФ. Губернатор уточнил, в этом году с привлечением средств Госкорпорации планируется начать строительство центра культуры и современного искусства в Саянске и школы искусств в Тулуне. В следующем году в Байкальске планируют начать строительство историко-краеведческого музея, спортивно-оздоровительного комплекса и реконструкцию действующего спортивного объекта.

Еще одно важное направление работы – создание инфраструктуры, необходимой для реализации инвестиционных проектов. В настоящее время ведется работа с моногородами и инвесторами по уточнению характеристик объектов, имеющих первостепенное значение для инвестиционных проектов. Для активизации этой работы глава региона предложил ВЭБ.РФ рассмотреть возможность внедрения индивидуального подхода при определении суммы субсидии для инфраструктуры инвестиционных проектов. Например, в случае реализации проектов с большим объемом инвестиций установить процент софинансирования. Сейчас субсидия не может превышать 750 млн рублей.

– Мы заинтересованы в привлечении средств на создание промышленной и социальной инфраструктуры, особенно в моногородах. В качестве предложения по расширению направлений использования механизмов ВЭБ.РФ прошу рассмотреть возможность финансирования капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры, а для более эффективного взаимодействия с инвесторами – продлить возможность использования пониженных ставок по страховым взносам для резидентов территорий опережающего развития в моногородах, – подытожил свой доклад Игорь Кобзев.