Новости

Женщины стали чаще жаловаться на харассмент со стороны коллег

После ковида женщины стали чаще сталкиваться с харассментом на работе. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны с опытом работы.

Россиян, которые сталкивались с сексуальными домогательствами со стороны начальства, — 5%, со стороны коллег — 7%. Женщин, пострадавших от харассмента со стороны руководства, — 8%, со стороны сослуживцев — 11%. С сексуальной агрессией со стороны менеджмента и коллег среди мужчин сталкивались 3 и 4% соответственно.

2,5 года назад, в разгар пандемии и повсеместного распространения удаленки, харассмента в трудовых коллективах было меньше. Так, среди женщин в 2020 году о неподобающем поведении сослуживцев рассказывали 7%, а сегодня — 11%. Если 2,5 года назад формальные процедуры предотвращения и расследования случаев харассмента действовали в 7% компаний, то сегодня — в 4% предприятий и организаций.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Кризис 2023, прогнозы, последние новости
Глава Saudi Aramco назвал два фактора роста спроса на нефть в 2023 году
Напоминает 1990-е годы. Bloomberg сравнил текущие условия работы малого бизнеса с ситуацией после распада СССР
Российский офис Electrolux запускает свою марку бытовой техники
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании