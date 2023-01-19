Женщины стали чаще жаловаться на харассмент со стороны коллег

После ковида женщины стали чаще сталкиваться с харассментом на работе. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны с опытом работы.

Россиян, которые сталкивались с сексуальными домогательствами со стороны начальства, — 5%, со стороны коллег — 7%. Женщин, пострадавших от харассмента со стороны руководства, — 8%, со стороны сослуживцев — 11%. С сексуальной агрессией со стороны менеджмента и коллег среди мужчин сталкивались 3 и 4% соответственно.

2,5 года назад, в разгар пандемии и повсеместного распространения удаленки, харассмента в трудовых коллективах было меньше. Так, среди женщин в 2020 году о неподобающем поведении сослуживцев рассказывали 7%, а сегодня — 11%. Если 2,5 года назад формальные процедуры предотвращения и расследования случаев харассмента действовали в 7% компаний, то сегодня — в 4% предприятий и организаций.