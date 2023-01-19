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Названы самые опасные участки дорог Иркутска

Госавтоинспекция определили очаги аварийности, где чаще всего за прошедший год происходили ДТП. Этим местам дорожные полицейские уделят особое внимание в текущем году.

  • пересечение улиц Карла Маркса и Ленина
  • Декабрьских Событий и Тимирязева
  • развязка Ушаковского моста
  • Байкальская и Трилиссера
  • Советская и Александра Невского
  • Лермонтова 77 (разворот вблизи ИРНИТУ)
  • Объездная мкр. Ново-Ленино в районе СНТ 6-ая Пятилетки
  • Объездная мкр. Ново-Ленино в районе поворота на с.Мамоны
  • 10-11 км Качугского тракта
  • 1-2 км Александровского тракта

«Снижать риск ДТП в указанных аварийных местах автоинспекторы планируют увеличением дополнительных экипажей Госавтоинспекции, организацией целевых рейдов и проведением профилактических мероприятий и бесед с водительским составом», – говоят в пресс-службе ГАИ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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