Названы самые опасные участки дорог Иркутска

Госавтоинспекция определили очаги аварийности, где чаще всего за прошедший год происходили ДТП. Этим местам дорожные полицейские уделят особое внимание в текущем году.
- пересечение улиц Карла Маркса и Ленина
- Декабрьских Событий и Тимирязева
- развязка Ушаковского моста
- Байкальская и Трилиссера
- Советская и Александра Невского
- Лермонтова 77 (разворот вблизи ИРНИТУ)
- Объездная мкр. Ново-Ленино в районе СНТ 6-ая Пятилетки
- Объездная мкр. Ново-Ленино в районе поворота на с.Мамоны
- 10-11 км Качугского тракта
- 1-2 км Александровского тракта
«Снижать риск ДТП в указанных аварийных местах автоинспекторы планируют увеличением дополнительных экипажей Госавтоинспекции, организацией целевых рейдов и проведением профилактических мероприятий и бесед с водительским составом», – говоят в пресс-службе ГАИ.