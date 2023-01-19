Названы самые опасные участки дорог Иркутска

Госавтоинспекция определили очаги аварийности, где чаще всего за прошедший год происходили ДТП. Этим местам дорожные полицейские уделят особое внимание в текущем году.

пересечение улиц Карла Маркса и Ленина

Декабрьских Событий и Тимирязева

развязка Ушаковского моста

Байкальская и Трилиссера

Советская и Александра Невского

Лермонтова 77 (разворот вблизи ИРНИТУ)

Объездная мкр. Ново-Ленино в районе СНТ 6-ая Пятилетки

Объездная мкр. Ново-Ленино в районе поворота на с.Мамоны

10-11 км Качугского тракта

1-2 км Александровского тракта

«Снижать риск ДТП в указанных аварийных местах автоинспекторы планируют увеличением дополнительных экипажей Госавтоинспекции, организацией целевых рейдов и проведением профилактических мероприятий и бесед с водительским составом», – говоят в пресс-службе ГАИ.