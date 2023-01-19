Пять теплоисточников запланировано перевести на биотопливо в Иркутской области

Одной из мер поддержки лесного комплекса является перевод котельных на биотопливо. В Иркутской области по поручению губернатора Игоря Кобзева в режиме пилотного проекта ведется модернизация теплоисточников. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

– Опыт уже реализованных проектов показывает, что такие котельные дешевле в эксплуатации, а кроме того, значительно экологичнее. Работа должна быть завершена до конца 2025 года, – рассказал заместитель председателя правительства Иркутской области Владимир Читоркин.

Так, в Киренске до конца текущего года запустят новый теплоисточник, работающий на щепе, взамен шести угольных и двух мазутных котельных. В перспективе возможен перевод теплоисточника на газ. В Усть-Куте до 2024 года появится теплоисточник мощностью 30 Мвт на щепе. В Мамском МО вместо котельной на угле возведут работающую на щепе автоматическую блочно-модульную котельную.

В селе Невон Усть-Илимского района до 2024 года запланировано возведение вместо электрокотельной нового теплоисточника на щепе. В поселке Магистральный Казачинско-Ленского района до конца текущего года вместо котельной на угле начнет работу новый теплоисточник мощностью 24 Мвт на щепе.

Кроме того, для региона актуальным является вопрос широкого применения деревянных конструкций, в том числе при реализации программ расселения граждан из аварийного жилья.