На одного россиянина приходится 2,3 кредита

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в декабре 2022 года среднее количество действующих кредитов у российского заемщика составило 2,3 единицы, незначительно увеличившись за прошедший год – на 0,1 ед. (в декабре 2021 года – 2,2 кредита). Наибольшее количество кредитов на одного заемщика приходится на возрастной диапазон граждан от 25 до 30 лет – 2,6 кредита, тогда как наименьшее значение данного показателя отмечено у заемщиков старше 65 лет (1,8 кредита).

При этом в 2022 году данный показатель рос, прежде всего, в возрастных диапазонах заемщиков до 50 лет, а наибольший рост также отмечен в группе граждан от 25 до 30 лет (+0,2 ед.). В возрастных диапазонах моложе 25 лет, от 30 до 50 лет, а также от 60 до 65 лет рост был чуть менее значительным (+0,1 ед.). В остальных возрастных группах показатель среднего количества кредитов на заемщика остался без изменений.

Наибольшее среднее количество розничных займов на одного заемщика в регионах РФ в декабре 2022 года было отмечено в Ханты-Мансийском АО (2,4 кредита). В ряде регионов, включая, Ленинградскую, Московскую, Новосибирскую, Тюменскую, Иркутскую и Кемеровскую области, Красноярский край, Республики Саха (Якутия) и Хакассия, а также Ямало-Ненецком АО, данный показатель находился на уровне 2,3 кредита. В свою очередь наименьшее число кредитов на одного заемщика было зафиксировано в Чеченской Республике, республиках Крым и Ингушетия, Севастополе (у всех регионов – по 1,6 кредита) и Республике Дагестан (1,7 кредита). В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель находится на уровне 2,2 кредита на одного заемщика.

Стоит отметить, что по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в декабре 2022 года рост среднего количества кредитов на одного заемщика (+0,1 ед.) продемонстрировали 19 российских регионов, в том числе, такие крупные и кредитно-активные субъекты РФ как Московская и Ленинградская области, Красноярский и Ставропольский края, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий АО. В то же время во всех остальных регионах РФ данный показатель остался без изменений.

«Незначительная динамика среднего показателя количества кредитов на одного заемщика свидетельствует о том, что внешняя ситуация не оказала существенного влияния на рынок розничного кредитования, – полагает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – После спада в марте-апреле прошлого года, затем, по мере снижения ключевой ставки Банка России и сокращения рыночных ставок, кредитование населения постепенно восстановилось. Причем это произошло, несмотря на достаточно консервативные кредитные политики банков и умеренную кредитную активность граждан, которые на фоне общей неопределенности не стремились наращивать свои обязательства. Важно отметить, определяющим критерием при принятии банками решения о выдаче новых кредитов и их параметрах по-прежнему является значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика».