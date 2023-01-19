Новости

Дефицит бюджета РФ составил 3,3 трлн руб. Что это значит?

Министерство финансов опубликовало предварительные данные по бюджету за 2022 г. Общий объем доходов федерального бюджета на 2022 г. составил 27,8 трлн руб. (3 трлн руб. за декабрь). Доходы превзошли целевой показатель примерно на 12%, основной вклад внес нефтегазовый сектор. Расходы федерального бюджета в декабре составили 9 трлн руб., а за 2022 г. — 31,1 трлн руб., что на 30% выше прогноза правительства. Рост государственных расходов привел к дефициту в размере 3,3 трлн руб. по итогам 2022 г. По мнению аналитиков БКС Мир инвестиций, дефицит мог быть еще больше, если бы не серьезные нефтегазовые поступления в I полугодие 2022 г.. Они считают, что это высокий среднесрочный риск для бюджета.

Читайте также:

Пять теплоисточников запланировано перевести на биотопливо в Иркутской области
19 января 2023
Оборот парфюмерных магазинов вырос на 30%
19 января 2023

– Опубликованная статистика указывает на существенные риски для перспектив бюджета России в среднесрочной перспективе. Бюджетные доходы теперь больше зависят от волатильных поступлений из энергетического сектора, и, если цены на нефть Urals (которые сейчас ниже $50 за баррель) не восстановятся на коротком горизонте до относительно высокого бюджетного таргета ($70 за баррель), властям, возможно, придется искать другие способы покрытия выросшего дефицита. Сейчас основной источник финансирования — выпуск внутреннего госдолга и привлечение средств из ФНБ. Ненефтегазовые поступления также находятся в зоне риска — экономика может продемонстрировать более значительное сокращение, чем -1%, ожидаемый правительством. По нашим оценкам, дефицит бюджета может превысить 2,4% ВВП в 2023 г. и останется почти на том же уровне в 2024 г., – резюмируют эксперты БКС.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Кризис 2023, прогнозы, последние новости ":
Все материалы сюжета (773)


Реклама на сайте

Кризис 2023, прогнозы, последние новости
Оборот парфюмерных магазинов вырос на 30%
Глава Saudi Aramco назвал два фактора роста спроса на нефть в 2023 году
Напоминает 1990-е годы. Bloomberg сравнил текущие условия работы малого бизнеса с ситуацией после распада СССР
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании