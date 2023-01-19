Дефицит бюджета РФ составил 3,3 трлн руб. Что это значит?

Министерство финансов опубликовало предварительные данные по бюджету за 2022 г. Общий объем доходов федерального бюджета на 2022 г. составил 27,8 трлн руб. (3 трлн руб. за декабрь). Доходы превзошли целевой показатель примерно на 12%, основной вклад внес нефтегазовый сектор. Расходы федерального бюджета в декабре составили 9 трлн руб., а за 2022 г. — 31,1 трлн руб., что на 30% выше прогноза правительства. Рост государственных расходов привел к дефициту в размере 3,3 трлн руб. по итогам 2022 г. По мнению аналитиков БКС Мир инвестиций, дефицит мог быть еще больше, если бы не серьезные нефтегазовые поступления в I полугодие 2022 г.. Они считают, что это высокий среднесрочный риск для бюджета.

– Опубликованная статистика указывает на существенные риски для перспектив бюджета России в среднесрочной перспективе. Бюджетные доходы теперь больше зависят от волатильных поступлений из энергетического сектора, и, если цены на нефть Urals (которые сейчас ниже $50 за баррель) не восстановятся на коротком горизонте до относительно высокого бюджетного таргета ($70 за баррель), властям, возможно, придется искать другие способы покрытия выросшего дефицита. Сейчас основной источник финансирования — выпуск внутреннего госдолга и привлечение средств из ФНБ. Ненефтегазовые поступления также находятся в зоне риска — экономика может продемонстрировать более значительное сокращение, чем -1%, ожидаемый правительством. По нашим оценкам, дефицит бюджета может превысить 2,4% ВВП в 2023 г. и останется почти на том же уровне в 2024 г., – резюмируют эксперты БКС.