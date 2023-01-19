Эн+ инвестировала в 46 инициативных проектов Иркутской области

Идеи проектов поступили от сотрудников компании, а их актуальность подтверждена опросом среди населения.

Российский энергохолдинг Эн+, софинансировал 46 инициативных проектов, направленных на развитие и благоустройство 10 городов Иркутской области, среди которых – Иркутск, Братск, Ангарск, Тайшет, Усть-Илимск и другие.

Инвестиции Эн+ будут направлены на строительство более 25 остановочных пунктов, благоустройство 20 общественных пространств, проведение ремонта дорожных участков с пешеходными пространствами и системами освещения, а также на материально-техническое оснащение социальных учреждений. Так, в Иркутске благодаря компании откроется новый скейт-парк, будут обустроены спортивные и тренажёрные площадки и обновлена архитектурная подсветка общественных пространств. В Ангарске, среди прочего, будет создан центр инклюзии, а в Братске – экотропа и центр инженерных компетенций.

Все инициативные проекты разработаны на основе государственно-частного партнерства и планируются к реализации в 2023 году. Идеи проектов подали рабочие и молодежные советы Эн+. Их актуальность была подтверждена опросом среди населения и фокус-групп. Такой подход позволяет выявить реальные потребности каждого города и решить широкий спектр инфраструктурных задач.

Совокупные инвестиции из бюджетов всех уровней составляют порядка 110 млн рублей, объем софинансирования со стороны Эн+ – порядка 15%. Инициативные проекты являются только частью масштабных инвестиционных программ, которые ведутся на протяжении нескольких лет по инициативе основателя Эн+ Олега Дерипаски. Предприниматель неоднократно подчеркивал важность развития сибирских городов и создания комфортных условий для жизни и развития горожан.

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса Эн+:

«Проекты развития регионов для Компании являются максимально приоритетными, комфорт и уровень жизни в городах присутствия Компании является важнейшим для стабильной работы всех предприятий городов, привлечения и удержания профессиональных работников для промышленности городов. Реализация проектов ведется в тесном взаимодействии с органами власти, совместная работа означает максимальный эффект для региона. При улучшении региональной инфраструктуры важно мнение наших сотрудников и жителей, именно поэтому идеи предложены непосредственно нашими рабочими и молодежными советами. Такого рода проекты дают возможность региону воспользоваться компетенциями компании по ведению социальных программ, так как мы регулярно инвестируем в развитие общественных пространств, образовательных и медицинских учреждений, спортивных объектов и жилых комплексов».

В 2022 году компания Эн+ отметила свое 20-летие. В центре внимания социальной повестки группы и ее основателя Олега Дерипаски – комплексное развитие регионов России и повышение уровня жизни сотрудников предприятий. Всего компания уже построила и открыла более 30 детских площадок, около 20 электрозаправочных станций, лыжные базы в Тулуне и Нижнеудинске, реконструировала лыжно-биатлонный комплекс в Ангарске и многое другое.