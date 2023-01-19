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Два автобусных маршрута приостановили работу в Усть-Кутском районе из-за морозов

Администрация Усть-Кутского района Иркутской области 19 января сообщила о временной приостановке работы автобусных маршрутов №103 «Лена – Каймоново» и №106 «Лена – Казарки» из-за сильных морозов.

«К сожалению, техника на улице не выдержала таких низких минусовых температур и возникла неисправность транспорта. Чтобы выйти в очередной рейс, водители ждут потепления», – пояснили в администрации.

Там также добавили, что 19-24 января на территории ожидается понижение температуры воздуха до 45-55 градусов ниже нуля. По предварительным данным, потепление прогнозируется ко вторнику, к 24 января.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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