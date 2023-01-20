Новости

Лесозаготовитель в Иркутской области заплатит 1,8 млн рублей за ущерб животному миру

Ольхонская межрайонная природоохранная прокуратура через суд добилась, чтобы с лесозаготовителя в Иркутской области был взыскан ущерб в 1,8 млн рублей, причиненный животному миру и среде его обитания, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В результате проведенной прокуратурой проверки было установлено, что ущерб лесу был причинен в Качугском районе.

«В целях возмещения указанного вреда природоохранный прокурор обратился в суд к лесозаготовителю, судом требования удовлетворены в полном объеме», – говорится в сообщении.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Кризис 2023, прогнозы, последние новости
Оборот парфюмерных магазинов вырос на 30%
Глава Saudi Aramco назвал два фактора роста спроса на нефть в 2023 году
Напоминает 1990-е годы. Bloomberg сравнил текущие условия работы малого бизнеса с ситуацией после распада СССР
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании