АСВ добилось по суду привлечения акционеров банка «РУБЛЕВ» к субсидиарной ответственности

Арбитражный суд города Москвы 19 января 2023 года удовлетворил заявление государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) о привлечении к субсидиарной ответственности бенефициара, председателя совета директоров Акционерного общества Коммерческий Банк «РУБЛЕВ» (АО КБ «РУБЛЕВ») Григория Гуревича и его супруги, акционера банка Веры Артяковой, и приостановил производство по рассмотрению заявления в части определения размера ответственности до завершения расчетов с кредиторами.

Предварительный размер субсидиарной ответственности, который составляет размер непогашенных требований кредиторов, на данный момент составляет 7,8 млрд руб.

Арбитражный суд города Москвы признал АО КБ «РУБЛЕВ» банкротом в сентябре 2018 года, в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на Агентство по страхованию вкладов.

В ходе конкурсного производства АСВ установило, что руководство банка «РУБЛЕВ» предоставляло заведомо невозвратные кредиты юридическим лицам.

Указанные обстоятельства в соответствии со ст. 189.23, ст. 61.11 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» являются основанием для привлечения контролировавших банк лиц к субсидиарной ответственности.

Напомним, Банк России отозвал лицензию АО КБ «РУБЛЕВ» с 27 июня 2018 года, в связи с тем, что «бизнес-модель АО КБ «РУБЛЕВ» была ориентирована на привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества.

– АСВ будет и в дальнейшем предпринимать все необходимые меры, направленные на пополнение конкурсной массы банка, – говорится в сообщении агентства.