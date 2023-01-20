Поддержку рублю оказывает налоговый период

В четверг, 19 января, рубль немного понизился. По мнению экспертов, российская валюта оказалась довольно устойчива к усилению внешнего негатива. Вероятно, в очередной раз найден равновесный курс, отражающий баланс спроса на иностранную валюту и ее предложения.

– Кроме того, поддержку рублю оказывает начавшийся в эти дни очередной налоговый период в России, а также консолидация цен на нефть, – отмечает Владислав Силаев, старший трейдер УК “Альфа-Капитал.

ЦБ РФ установил официальный курс доллара и евро с 20 января. По сравнению с предыдущим значением курс доллара понизился на 2,61 коп., до 68,8467 руб. Курс евро сократился на 18,24 коп., до 74,4058 руб. Китайский юань просел на 4,31 коп. до 10,1320 руб. На вечерних торгах курс доллара укрепился до 68,83 руб., курс евро вырос до 74,45 руб.