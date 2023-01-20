Иркутяне рассказали о «поборах» на работе

Служба исследований hh.ru провела опрос среди соискателей из Иркутской области и узнала, приходилось ли им за свой счет приобретать что-либо для работы, а также как они относятся к сбору денег на что-либо.

Почти половине сотрудников из Иркутской области (42%) приходилось покупать что-либо на работу по собственной инициативе, а 36% это делали по требованию работодателя. И лишь 22% не сталкивались с такой необходимостью. При этом только 10% получили полную компенсацию затрат от работодателя, 20% – частичную, остальным затраты не компенсировали.

Чаще всего иркутяне вынуждены покупать на работу канцелярские принадлежности (53%), а также средства гигиены, например, туалетную бумагу, мыло (42%), мелкую электронику, например, компьютерную мышь, клавиатуру или наушники (31%), мелкую бытовую технику и учебные материалы (по 25%). Кроме того, некоторые сотрудники покупали для работы бензин и транспортные услуги (21%), рабочий инструмент (20%), программное обеспечение (19%), спецодежду и средства индивидуальной защиты (по 17%).

В то же время 60% опрошенных отмечают, что их работодатель обычно не просит сотрудников сдавать деньги на различные цели, например, на подарки. Еще 31% рассказали, что у них в компании принято сдавать деньги на подарки к личным праздникам (дни рождения, свадьбы, рождение ребенка и т.п.), 16% собирают деньги на помощь коллегам в сложных жизненных ситуациях (тяжелая болезнь, смерть близких и т.п.). 12% на корпоративы, 11% скидываются на подарки руководству, по 9% - на благотворительность и профсоюзные взносы.

51% респондентов добавили, что в их компании сдавать деньги на подарки, корпоративы и пр. – дело добровольное, и каждый решает сам. Еще 24% отметили, что бывает по-разному и иногда руководство настаивает на том, чтобы сотрудники скидывались. Еще в 25% компаний подобная практика всегда обязательна для всех.

Сами иркутяне, как правило, считают, что скидываться на подарки или помощь коллегам – хорошая традиция, но только если это происходит добровольно. Такого мнения придерживаются 73% респондентов региона. Еще 8% полностью поддерживают такую практику независимо от того, обязательно делать взносы или нет. Только 18% опрошенных не считают правильным скидываться на что-либо на работе.