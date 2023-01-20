Россияне хотят чаще путешествовать со своими питомцами

S7 Airlines провела опрос, в ходе которого выяснила, как, куда и насколько часто путешествуют домашние животные россиян. В опросе приняли участие жители Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России: от Калининграда до Петропавловска-Камчатского.

Чаще всего с животными путешествуют россияне в возрасте от 33 до 44 лет. Самой популярной целью таких путешествий является визит к родственникам из других городов, на втором месте – туристические поездки. Доля россиян, отправляющихся с животным в командировку, невелика: лишь 8% опрошенных ездят в деловые поездки в компании своих любимцев.

Большинство респондентов путешествуют с животными несколько раз в год или чаще. 84% опрошенных хотели бы делать это с еще большей регулярностью. Больше всего владельцев домашних животных мотивирует то, что время поездки не придется проводить в разлуке со своим любимцем. А для некоторых питомец в поездке – полноценный компаньон и попутчик, с которым веселее в дороге. «Он не дает мне скучать», – признался владелец сиамского кота из города Моздок (республика Северная Осетия-Алания).

Говоря о реакции окружающих на своих любимцев, 53% опрошенных отметили, что другие пассажиры, видя в дороге переноску с питомцем, проявляют интерес, улыбаются и хотят познакомиться с животным поближе. Согласно результатам исследования, 23% попутчиков делают предположения о породе, задают хозяину вопросы о кличке и возрасте животного, 15% – не обращают внимания, так как уже привыкли к тому, что животные путешествуют наравне с людьми, и лишь 5% – относятся к «соседству» с животными настороженно.

Самые активные четвероногие путешественники – кошки (52%). На втором месте – собаки (34%). Есть рекордсмены и среди пород: чаще всего чемоданное настроение посещает сиамских и британских кошек, а также овчарок. Согласно опросу, доля беспородных четвероногих, путешествующих со своими хозяевами, – 27% среди кошек и 12% среди собак. Третье место в рейтинге активно путешествующих животных занимают птицы (5%).