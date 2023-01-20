CDEK Forward открыл для россиян китайские маркетплейсы

Платформа для заказа товаров из-за рубежа CDEK Forward расширила границы международного шоппинга. Теперь клиенты могут заказывать товары на китайских маркетплейсах, а доставку и таможенное оформление CDEK Forward берет на себя.

Для клиентов CDEK Forward доступен шоппинг на популярных онлайн площадках Taobao, 1688, Alibaba, китайской версии Amazon, JD, Pinduoduo и Poizon. Каждый маркетплейс предлагает огромный выбор одежды, обуви, аксессуаров, бытовой техники. Здесь продаются, как новые, так и б/у товары.

Каждая площадка имеет свои особенности. Poizon (аналог американского StockX) – это маркетплейс с оригинальными товарами, которые проходят обязательную проверку.

Taobao – всемирно известный китайский интернет-мегамолл. 1688 – популярная площадка для закупки товаров по самым низким ценам – многие товары продаются оптом, но и в розницу представлен большой ассортимент. JD.com – это один из крупнейших интернет-магазинов Китая, многие товары представленные в каталогах, являются эксклюзивными и не доступны для покупки на сайтах-конкурентах. Pinduoduo — китайское мобильное приложение маркетплейс. Особенность площадки заключается в наличии реальных фотографий товаров и отзывов от покупателей. Pinduoduo принципиально борется за ту часть аудитории, которая выходит в интернет только со смартфона.

Цены на онлайн площадках значительно ниже по сравнению с популярным в России китайским маркетплейсом и другими российскими онлайн-магазинами, даже с учетом стоимости доставки.

Так, стайлер Dyson, который в России стоит порядка 80 тысяч рублей, можно купить за 45 тысяч рублей. Экономия на смартфон Huawei составит порядка 35% (46 тысяч против 70 тысяч рублей). Конструктор Lego «Рождественская елка» в Китае стоит чуть более 3 тысяч рублей, в России – 6500 рублей. Кроссовки Nike Union LA x Nike Cortez SP Lemon Frost в России стоят 14700 рублей, в Китае – 6700 рублей.

Отдельная категория – ассортимент необычных товаров, о существовании которых мало кто догадывался: светодиодные лампочки, цвет которых можно менять с помощью мобильного приложения (стоимость на китайской площадке 100 рублей, в российском маркетплейсе – 900 рублей), вентилятор для телефона (48 рублей – 500 рублей), одежда для собак (80 рублей – 700 рублей), семена растения мухоловки (100 рублей – от 1000 рублей), подушки в виде еды (250 рублей – 1000 рублей) и еще миллион уникальных вещей.

Совсем скоро, 22 января, начнется китайский Новый год. Празднества продлятся до 9 февраля. Именно в это время на Taobao, 1688, Amazon и Alibaba можно купить товары с большими скидками.

Чтобы сделать заказ на одной из площадок, достаточно выбрать в личном кабинете адрес склада CDEK Forward в Шанхае. Срок доставки – от 14 дней, стоимость – от 32 юаней (порядка 300 рублей), оплатить товар можно с помощью байеров-партнеров или карт иностранных банков.