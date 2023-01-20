Робототехнический фестиваль «РобоСиб» открылся в Иркутске

Мероприятие проходит уже в восьмой раз, рассказали в пресс-службе Эн+.

Фото предоставлено пресс-службой Эн+

В этом году на «Робосиб» съехались более 700 участников из 86 команд, представляющих разные регионы России. Фестиваль традиционно остается площадкой для получения новых знаний и обмена опытом юных роботостроителей и талантливой молодежи, а его целью российский холдинг Эн+ ставит популяризацию и повышение инженерных и технических профессий среди молодежи. Этот принцип был заложен еще основателем компании Олегом Дерипаской.

Официальные гости фестиваля на его открытии говорили о том, что «РобоСиб» направлен на развитие навыков будущего, поскольку робототехника прочно вошла в нашу повседневную жизнь, а трудоустройство в серьезные промышленные компании через несколько лет будет невозможным без таких знаний.

Фото предоставлено пресс-службой Эн+

Руководитель энергетического бизнеса Эн+ Михаил Хардиков:

– Мы все понимаем, что прогресс не стоит на месте. И уже сегодня, чтобы развиваться и приходить на работу в крупные промышленные компании, только базовых знаний и навыков недостаточно. На рынке серьезный спрос на компетенции в 3d-моделировании, робототехнике, сквозной автоматизации. Ребята здесь могут не только этому научиться, но и показать свои знания в серьезных соревнованиях. Более того, сегодняшние судьи «РобоСиба» ещё недавно сами были его участниками. И, конечно же, мы заинтересованы в том, чтобы эти талантливые ребята приходили работать в Эн+. Я уверен, что многие из них пополнят ряды компании.

Фото предоставлено пресс-службой Эн+

Заместитель мэра Иркутска Дмитрий Ружников:

– Я счастлив, что «РобоСиб» проходит в Иркутске, за что благодарю группу компаний Эн+. Физико-математическое направление в нашем регионе всегда было очень сильным. Мне очень приятно видеть такое количество ребят на фестивале, ведь за технологиями будущее. Надеюсь, что каждый из вас в будущем достигнет высоких результатов на этом поприще. Это развитие не только вас, вашей семьи и города, это развитие целой страны.

Фото предоставлено пресс-службой Эн+

Конкурсная программа фестиваля будет проводиться по трем направлениям. Для старшей школьной категории предусмотрена «Лига инженеров» с заданиями по моделированию, конструированию и программированию роботов. В рамках образовательного проекта Эн+ «Энергия в каждой капле» на фестивале открылось направление «Энергия в действии», где проводятся соревнования по трем возрастным категориям. Участники разрабатывают проекты по гидроэнергетике и решают задачи, связанные со строительством и принципом работы гидроэлектростанции.

«РобоСиб» является окружным отбором команд на национальный чемпионат «FIRST ROBOTICS CHAMPIONSHIP – Екатеринбург 4.0». Команды-победители получат в подарок поездку в столицу Урала на российское первенство, которое пройдет в апреле.