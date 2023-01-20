Прием заявок на отсрочку для ИТ-специалистов от весеннего призыва стартует 23 января

Информацию о себе теперь сможет заполнить сам сотрудник, рассказали в пресс-службе Минцифры.
Что нужно:
- Сотрудникам нужно будет успеть подать заявления с 23 января по 6 февраля через Госуслуги
- Работодатель увидит их в своём личном кабинете на портале. Если сотрудник не имеет личного кабинета или не отправит свои данные, то организация сможет внести его в список самостоятельно
- Компании до 9 февраля необходимо будет проверить данные сотрудников, подтвердить их и отправить списки в Минцифры через Госуслуги. От одной организации может быть несколько списков
Минцифры передаст списки в Минобороны до 1 марта. С 1 апреля по 15 июля призывная комиссия будет принимать решения по отсрочке.
Ключевые критерии, которым должны отвечать специалисты:
- российское гражданство, мужской пол
- возраст — от 18 до 27 лет
- работа по трудовому договору
- нормальная продолжительность рабочего дня
- высшее образование по специальности из перечня подпадающих под отсрочку
- работа в аккредитованных ИТ-компаниях не менее 11 месяцев в период с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года. Компания должна быть аккредитована до 9 февраля 2023 года. Если стаж сотрудника меньше 11 месяцев, работодатель должен убедиться в том, что он устроился на работу в течение года после окончания учебы
Отсрочка от срочной службы для ИТ-специалистов действует с марта 2022 года. В этом году форма для отсрочки откроется 23 января.