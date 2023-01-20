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Прием заявок на отсрочку для ИТ-специалистов от весеннего призыва стартует 23 января

Информацию о себе теперь сможет заполнить сам сотрудник, рассказали в пресс-службе Минцифры.

Что нужно: 

  • Сотрудникам нужно будет успеть подать заявления с 23 января по 6 февраля через Госуслуги
  • Работодатель увидит их в своём личном кабинете на портале. Если сотрудник не имеет личного кабинета или не отправит свои данные, то организация сможет внести его в список самостоятельно
  • Компании до 9 февраля необходимо будет проверить данные сотрудников, подтвердить их и отправить списки в Минцифры через Госуслуги. От одной организации может быть несколько списков

Минцифры передаст списки в Минобороны до 1 марта. С 1 апреля по 15 июля призывная комиссия будет принимать решения по отсрочке. 

Ключевые критерии, которым должны отвечать специалисты:

  • российское гражданство, мужской пол
  • возраст — от 18 до 27 лет
  • работа по трудовому договору
  • нормальная продолжительность рабочего дня
  • высшее образование по специальности из перечня подпадающих под отсрочку
  • работа в аккредитованных ИТ-компаниях не менее 11 месяцев в период с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года. Компания должна быть аккредитована до 9 февраля 2023 года. Если стаж сотрудника меньше 11 месяцев, работодатель должен убедиться в том, что он устроился на работу в течение года после окончания учебы

Отсрочка от срочной службы для ИТ-специалистов действует с марта 2022 года. В этом году форма для отсрочки откроется 23 января.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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