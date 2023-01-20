Банки предупреждают о мошенниках, которые представляются сотрудниками Пенсионного фонда России

В связи с участившимися случаями мошеннических действий Азиатско-Тихоокеанский банк сообщает о возможных звонках, в которых преступники представляются сотрудниками Пенсионного фонда.

– «Сотрудник фонда» сообщает о перерасчете пенсии и для ее выплаты просит продиктовать код из СМС сообщения, присланного из банка на ваш номер. Обращаем ваше внимание – это мошенники! Таким образом они пытаются вывести деньги с ваших счетов. Будьте бдительны, никому не сообщайте присланный код из СМС, – говорится в сообщение АТБ.

Если у вас возникнут вопросы, вы всегда можете обратиться в ближайшее отделение АТБ или позвонить на горячую линию по телефону 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).