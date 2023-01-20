Названы сроки восстановления арендных ставок жилья в столице

Эксперт рынка недвижимости Москвы Иван Сухов рассказал, как изменился сегмент аренды жилья столицы и назвал сроки начала восстановления уровня ставок.

Иван Сухов, руководитель отдела продаж инвестиционно-финансовой компании «Сделка»:

– По нашим оценкам количество объектов на рынке аренды в 2022 году выросло на 30% в сравнении с 2021 годом. Этот факт во многом отразился на времени экспозиции, сейчас объекты могут висеть до нескольких месяцев. При этом сам спрос на аренду практически не изменился.

Средний уровень арендных ставок снизился на 10%. Сейчас снять однокомнатную квартиру можно в среднем за 35 тыс. руб., двухкомнатную – за 45 тыс. руб.

Сейчас делать далекоидущие выводы сложно. Недвижимость по-прежнему приносит доход, который может быть меньше тех прогнозов, которые делались ранее, но тем не менее это доход. Стратегий чаще всего у людей нет, и они действуют по ситуации. В случае если есть покупатель квартиры за те средства, которые устраивают владельца, то он продаёт, если покупателя нет, то сдаёт.

Сегодня схемы, когда квартиры покупаются в ипотеку под сдачу в аренду, редко используются, а вот в сегменте апартаментов такие механизмы распространены. В связи с этим говорить о большом количестве неплательщиков нельзя, также как нельзя сказать, что таких случаев вообще нет.

По нашим прогнозам, рынок аренды продолжит снижение из-за огромного числа предложений, но к лету возможен небольшой рост ставок.