«Цифра банк» открыл отделение в Рязани

17 января «Цифра банк»* открыл первое отделение в Рязани. Новый современный офис находится по адресу: г. Рязань, ул. Чапаева д.61.

«Цифра банк» предлагает полный перечень банковских услуг для физических и юридических лиц. В банке доступны как классические финансовые продукты и услуги: вклады, РКО, интернет-эквайринг, private banking и др., так и уникальные сервисы с акцентом на инвестиционную деятельность.

Новый офис банка работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00, суббота и воскресенье – выходные дни.

На сегодняшний день в России работает более 40 отделений «Цифра банк», в 2023 году развитие филиальной сети продолжится.

*«Цифра банк» - коммерческое обозначение ООО «ФФИН Банк» (Банк «Фридом Финанс»)