Ипотека Дальневосточного банка – на первом месте рейтинга «Лучшие ипотечные программы на первичном рынке жилья»

Обладать своим жильем-мечта каждого человека. Особенно остро этот вопрос встает при создании семьи, рождении детей – люди стремятся обеспечить своим близким наилучшие условия проживания. Ипотека на покупку квартиры в новостройке - это инструмент, который позволяет приобрести жилье прямо сейчас, выбрав подходящий район с развитой инфраструктурой, сделать ремонт, полностью соответствующий вашему вкусу. И, если по какой-то причине воспользоваться одной из ипотечных программ с господдержкой (Льготная ипотека, Дальневосточная ипотека, Семейная ипотека, Ипотека для IT-специалистов) не получается, то решить квартирный вопрос вам поможет «Ипотека на первичном и вторичном рынках недвижимости» от АО «Дальневосточный банк. Эта программа заняла 1 место рейтинга «Лучшие ипотечные программы на первичном рынке жилья» в 2022 году.

При составлении рейтинга учитывались факторы, на которые в первую очередь обращают внимание заемщики при выборе ипотечной программы: размер ставки, надежность банка, позиции в различных рейтингах, сумма ежемесячных платежей.

Ставка по программе «Ипотека на первичном и вторичном рынках недвижимости» - от 9,4%*. Сумма кредита составит от 300 тыс. руб. до 85% стоимости приобретаемой недвижимости, первоначальный взнос- от 15%, срок кредитования- до 360 месяцев.

*Процентная ставка может быть увеличена:

- на 0,3%, если Заемщик не использует сервис «Безопасный расчет»;

- на 0,3%, если Заемщик не использует сервис электронной регистрации сделки;

- до 1,99 п.п., если Заемщик не использует услугу «Назначь свою ставку»

- на 0,3 %, если Заемщик не получает заработную плату на счет в АО «Дальневосточный банк» / при неподтверждении дохода выпиской по счету/ выпиской о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования, полученная в электронном виде из информационной системы Фонда пенсионного и социального страхования РФ с согласия заемщика;

- на 1 % при выборе Заемщиком условий кредитования без личного и/или титульного страхования.