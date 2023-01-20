5% кэшбэка за зимний отдых дарит Примсоцбанк

Устроить незабываемый зимний отдых и получить от него не только удовольствие, но и выгоду – просто! Об этом позаботился Примсоцбанк: с 23 по 29 января держатели кредитных карт, совершая покупки, получают кэшбэк в 5%.

На Вашу кредитную карту вернутся деньги за покупки в следующих категориях:

Рестораны, закусочные, кафе

Кинотеатры

Базы отдыха

Гостиницы

Покупка ЖД и авиабилетов.

Акция действует во всех подразделениях банка. Минимальная сумма кэшбэка - 10 рублей, максимальная 1000 рублей. Зачисление кэшбэка до 10 февраля 2023 года.