Примсоцбанк вошёл в ТОП-30 банков с лучшим ростом аудитории в соцсетях

Примсоцбанк вошёл в ТОП-30 банков с крупнейшим ростом аудитории в соцсетях за 2022 год по версии финансового портала Бробанк.

Рейтинг опирается на фактическое изменение численности подписчиков. Сопоставляются данные от 30 декабря 2021 года с зафиксированными в тот же день 2022. То есть предусматриваются изменения за 12 месяцев. Войти в список могут не только крупнейшие в соцсетях банки 2022 года, но и любые другие конкуренты. Главное – это рост аудитории. Такую динамику показала 61 кредитная организация. То есть рейтинг включает почти половину структур. Примсоцбанк занял 30 строчку рейтинга, прирост за год составил 5687 подписчиков.

Эксперты портала отмечают, наиболее динамичное увеличение подписчиков в банковских соцсетях наблюдалось в I квартале минувшего года. Более половины увеличения подписчиков приходится на этот период – 1,62 млн фолловеров. Такой итог ожидаем, ведь именно в марте финансовые институты начали более активно осваивать новые соцсети. В частности Telegram и Дзен. Связано это было с блокировки двух ранее достаточно популярных порталов. Что касается индивидуальной динамики, то подавляющее большинство кредитных организаций за минувший год нарастило свою аудиторию.