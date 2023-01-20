РСХБ профинансирует строительство на Ставрополье крупного современного комплекса по производству говядины

Россельхозбанк подписал договоры о выделении ГК «АГРИКО» кредитных средств в размере 5,3 млрд рублей на строительство комплекса по воспроизводству и откорму КРС в количестве до 21 тыс. голов, в том числе на строительство оросительных систем для создания кормовой базы КРС площадью до 4 000 га, в рамках проекта «Ставропольская говядина». Планируется, что комплекс выйдет на заданную производственную мощность в 2028 году.



Проект предусматривает воспроизводство и откорм крупного рогатого скота мясных пород на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края на территории агропромышленного парка «Ипатовский» (пос. Большевик) с последующей поставкой скота для убоя и переработки на собственный мясоперерабатывающий комплекс ООО «МПК «Деликатесы» (с. Ульяновка Минераловодского городского округа).



Возведение комплекса позволит создать около 140 новых рабочих мест.



В рамках Проекта планируется разведение КРС мясных пород – герефордской и абердин-ангусской.



Герефордская порода отличается крупными размерами, большой живой массой, способностью молодняка иметь высокие привесы без излишнего ожирения. Это самая распространенная в мире порода КРС.



Абердин-ангусская порода занимает второе после герефордов место по распространенности в мире. Это самая «скороспелая» порода высококачественного мясного скота. Moлoдняк абердин-ангусской породы обладает высокими откормочными качествами. Бычки способны достигать живой массы 400-450 кг к возрасту 14-15 месяцев.



«Реализация проекта является одним из элементов вертикально-интегрированного производственного цикла, который формируется ГК «АГРИКО», обеспечивающего стабильные поставки сырья в необходимых объемах на свой мясоперерабатывающий комплекс и позволяющего увеличить объемы производства и реализации продукции мясопереработки, создать дополнительные рабочие места и увеличить для конечного потребителя возможность выбора качественных продуктов отечественного производства. Российский рынок характеризуется потенциалом наращивания производства отечественной говядины, и реализовывать его надо за счет строительства подобных высококлассных, современных и продуктивных агрокомплексов. Россельхозбанк рад выполнять эту важную задачу вместе с ГК «АГРИКО». Уверена, мы укрепим продовольственную безопасность страны, что является приоритетной целью нашей работы», – отметила Первый заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Ирина Жачкина.



«Тенденция к сокращению поголовья крупного рогатого скота в нашей стране не меняется длительное время. Снижение зависимости от импорта путем его сокращения или прекращения открывает перед нами большие перспективы. В отличие от свиноводства и птицеводства, в мясном скотоводстве существует резерв для значительного наращивания производства. Еще одним важным аспектом является то, что свиноводство и птицеводство в основном решают проблему продовольственной безопасности страны, а мясное скотоводство очень важно для развития сельских территорий. Все разговоры о том, что надо возродить деревню и территории, которые должны генерировать доходы и обеспечить рост производства регионального продукта, без реальных проектов по увеличению количества рабочих мест остаются лишь разговорами. Развитие мясного скотоводства может помочь выполнить данные планы без огромных затрат, так как в расчете на каждое рабочее место в мясном скотоводстве появляются еще пять в смежных отраслях. ГК «АГРИКО» благодарна Россельхозбанку за поддержку в реализации данного амбициозного проекта», – прокомментировал Директор ООО «Агрико» Владимир Бовин.



Ранее банк реализовал с ГК «АГРИКО» проект по строительству мясоперерабатывающего завода ООО «МПК «Деликатесы» мощностью до 20 тыс. тонн готовой продукции в год на территории регионального индустриального парка «АПП «Ставрополье» в с. Ульяновка Минераловодского района Ставропольского края. Проект предусматривает убой скота, обвалку, производство розничной продукции, колбас, деликатесов и консервов. Завод введен в эксплуатацию в феврале 2021 года.



ГК «Агрико» также является крупнейшим клиентом АО СК «РСХБ-Страхование» в Ставропольском крае с 2014 года.