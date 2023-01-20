Пульмонолог и гинеколог-эндокринолог приехали в Братск по приглашению «РУСАЛ Медцентр»

Доктора в течение месяца будут принимать работников БрАЗа и членов их семей. Об этом сообщает «Братская студия телевидения».

Алексей Овчинников впервые прибыл в наш город из Владивостока. Он работает пульмонологом почти 15 лет. А последние годы консультирует в регионах сотрудников промышленных предприятий. В поликлинике «РУСАЛ Медцентр» для приёма заводчан выделили отдельный кабинет. В нём есть необходимое оборудование для проведения спирографии, пикфлоуметрии, снятия электрокардиограммы. Также пациенты проходят компьютерную томографию и тесты с бронхолитиками.

«Пациентов пульмонологических здесь очень много. Они необследованные, не получают адекватного лечения. Заниматься ими нужно. Здесь хороший медицинский центр. Для поликлиники здесь всё есть, условия хорошие», – говорит врач-пульмонолог Алексей Овчинников.

В течение января можно также получить консультацию гинеколога-эндокринолога. Обоих специалистов пригласили по корпоративной программе РУСАЛа, которая началась в июне 2022 года. За эти месяцы заводчане и члены их семей смогли обследоваться и получить рекомендации кардиолога, офтальмолога, лора, гастроэнтеролога, эндокринолога, ревматолога.

Как отметил управляющий директор БрАЗа Евгений Зенкин, компания продолжит привлекать медиков из других городов.

Социальная стратегия РУСАЛа, заложенная его основателем Олегом Дерипаской, – это комплексное улучшение условий не только труда, но и жизни в городах ответственности компании. В социальный пакет сотрудника БрАЗа входят бесплатный проезд к месту работы, раз в два года – компенсация проезда в отпуск и обратно, санаторно-курортное лечение, ежесменная дотация на питание. Иногородним компенсируют аренду квартир. С прошлого года для семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены ежемесячные выплаты. Кроме того, по «Жилищной программе» в Братске планируют построить комплекс «РУСАЛ-квартал».