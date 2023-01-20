Ставка на нон-фуд: дискаунтер «ХлебСоль» объявил о планах на 2023 год

Сеть дискаунтеров «ХлебСоль» намерена в 2023 году существенно увеличить долю непродовольственных товаров в своих магазинах. Всего в ассортименте представлено около 1500 товаров, из них категория нон-фуд* занимает пока около 3,5%. В основном это товары повседневного потребления – для дома, кухни, ванной.

– Ключевая цель на 2023 год – это увеличение доли продаж нон-фуд в два раза за счет расширения ассортимента, увеличения дополнительных мест продаж, ввода новых категорий и усиления работы с региональным ассортиментом, – поделилась планами коммерческий директор сети дискаунтеров «ХлебСоль» Ирина Береснева.

В тестовом режиме на 150 торговых точках установили стойки с размещением мелкоштучного товара: кухонных принадлежностей, автотоваров, фитнес-инвентаря, аксессуаров для волос, маникюра и др. Так же появились трендовая стойка Тик-ток с косметикой, которая пользуется большим спросом у подростков, а также медицинские товары.

Каждые две недели на полках «ХлебСоли» появляются новинки. Чаще всего они привязаны к праздникам, к летнему отдыху. В 2022 году в тестовом режиме были привезены подушки/одеяла, хозяйственные товары для приготовления пищи; одежда, халаты, тельняшки, носки из верблюжьей шерсти и др.

В январе 2023 года в сеть поступят товары для выращивания растений – фитолампы и подставки для них. В марте впервые будет выделен ассортимент детских товаров – поильники, непроливайки, посуда и другое. Особое внимание уделяется ассортименту магазинов в периферийных малых поселениях – спецодежде, инструментам, маслам для бензопил, товарам для хобби, вязания, вышивки; товарам из пластика – канистрам, ковшам, ведрам; технике для дома; крупногабаритным товарам – велосипедам. Кроме того, в этом году в тестовом режиме в продаже появятся рассада и саженцы кустарников.

В приоритетные задачи компании на 2023 год входят дальнейшее улучшение покупательского опыта: атмосферы в магазинах, фокуса на ультрасвежую продукцию и выпечку, запуск ассортимента товаров других стран и локальных производителей, активной коммуникации с аудиторией.

Non-food* (рус. нон-фуд) - дословно в переводе с англ. «непродовольственная розничная торговля» - это продажа конечному потребителю непродовольственных товаров.

ГК «Слата» управляет магазинами «Слата» и «ХлебСоль» в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае. Первый супермаркет сети открылся в 2002 году, сегодня в нее входит 80 магазинов в Иркутске, Ангарске, Шелехове, Братске и Саянске с широким выбором качественных продуктов питания и сопутствующих непродовольственных товаров. С 2014 года ГК «Слата» развивает сеть дискаунтеров «ХлебСоль», которая сегодня насчитывает 282 универсама, расположенных в Иркутской области и Забайкальском крае. В 2020 году «Слатой» были открыты два распределительных центра - в Чите (Забайкальский край) и Братске (Иркутская область), с учетом Иркутска, общая площадь складов достигает 32 тысячи квадратных метров. С октября 2022 года сеть вошла в стратегический альянс с ведущей российской продуктовой розничной компанией X5 Group.