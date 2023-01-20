Окончательных заключений о целостности «Северного потока» и «Северного потока – 2» пока нет

Газопроводы все еще обследуют. Об этом «Известиям» заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Идет обследование всей этой инфраструктуры. Поэтому окончательных заключений нет на этой счет с точки зрения целостности этой инфраструктуры. Будем смотреть по результатам обследования», – сказал вице-премьер, отвечая на вопрос о возможности продолжать поставки природного газа по СП-1.

Ранее, 26 декабря 2022 года, компания Nord Stream AG начала оценивать стоимость ремонта трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», а также восстановления подачи газа. Кроме того, специалисты изучают, как долго трубы с повреждениями способны выдерживать воздействие соленой воды.