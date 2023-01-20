Счастливее всего себя чувствуют россияне в возрасте 35-44 лет

Главное, что нужно жителям страны, чтобы в полной мере почувствовать себя счастливыми, – здоровье, деньги, любовь, интересная работа и наличие близких людей рядом, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование «Росгосстрах Жизнь» и «Росгосстрах».

Свыше двух третей опрошенных – и мужчины, и женщины – считают себя в той или иной степени счастливыми (51% – скорее счастливы, а 20% – абсолютно счастливы). Чаще других называли себя счастливыми участники опроса в возрасте 35-44 лет (74%). Реже – респонденты в возрасте от 44 до 55 лет (68%).