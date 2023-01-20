Челябинск возглавил рейтинг российских городов с самыми высокими темпами роста цен на вторичное жилье

В целом, цена 1 кв. м вторичного жилья в России снизилась 0,3%, рассказали «Известиям» эксперты федеральной компании «Этажи».

На первом месте оказался Челябинск, где за прошлый месяц средняя стоимость 1 кв. м вторичного жилья выросла сразу на 2,6%, на втором месте – Пермь с ростом 2,4%, на третьем – Казань (1,6%), на четвертом – Новосибирск (1,4%), на пятом – Самара и Красноярск (1,3%). Также в десятку лидеров вошли Нижний Новгород (+0,8%), Волгоград (+0,7%), Москва (+0,5%), Уфа и Екатеринбург (+0,4%).

Самое же заметное снижение средней стоимости 1 кв. м среди городов-миллионников произошло в Воронеже – 1,3%.