У байкальских петроглифов установили охранную зону

Указ подписал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Памятник природы представляет собой скальный останец, на котором сохранились наскальные изображения, выполненные красной и желтой охрой. На рисунках можно увидеть лошадь, антропоморфные фигуры, точки, полосы и «ажурные» фигуры.

В Иркутской области с начала года такие охранные зоны появились у девяти памятников природы:

«Петроглифы у деревни Куртун»,

«Озеро Сердце»,

«Родник горы Веселой»,

«Остров Бакланий камень»,

«Скальник «Пять братьев»,

«Карстовый родник»,

«Гора Чапаевка»,

«Обнажение вулканических пород в районе метеостанции «Хамар-Дабан».

Общая площадь охранных зон составляет 179,63 га.

– Сейчас министерство природных ресурсов и экологии ведет работу по внесению сведений о границах охранных зон в ЕГРН. Кроме того, продолжается работа и по установлению охранных зон других памятников природы нашего региона, – сообщила министр природных ресурсов и экологии области Светлана Трофимова.