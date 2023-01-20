У байкальских петроглифов установили охранную зону

Указ подписал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.
Памятник природы представляет собой скальный останец, на котором сохранились наскальные изображения, выполненные красной и желтой охрой. На рисунках можно увидеть лошадь, антропоморфные фигуры, точки, полосы и «ажурные» фигуры.
В Иркутской области с начала года такие охранные зоны появились у девяти памятников природы:
- «Петроглифы у деревни Куртун»,
- «Озеро Сердце»,
- «Родник горы Веселой»,
- «Остров Бакланий камень»,
- «Скальник «Пять братьев»,
- «Карстовый родник»,
- «Гора Чапаевка»,
- «Обнажение вулканических пород в районе метеостанции «Хамар-Дабан».
Общая площадь охранных зон составляет 179,63 га.
– Сейчас министерство природных ресурсов и экологии ведет работу по внесению сведений о границах охранных зон в ЕГРН. Кроме того, продолжается работа и по установлению охранных зон других памятников природы нашего региона, – сообщила министр природных ресурсов и экологии области Светлана Трофимова.