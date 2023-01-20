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У байкальских петроглифов установили охранную зону

Указ подписал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Памятник природы представляет собой скальный останец, на котором сохранились наскальные изображения, выполненные красной и желтой охрой. На рисунках можно увидеть лошадь, антропоморфные фигуры, точки, полосы и «ажурные» фигуры.

В Иркутской области с начала года такие охранные зоны появились у девяти памятников природы:

  • «Петроглифы у деревни Куртун»,
  • «Озеро Сердце»,
  • «Родник горы Веселой»,
  • «Остров Бакланий камень»,
  • «Скальник «Пять братьев»,
  • «Карстовый родник»,
  • «Гора Чапаевка»,
  • «Обнажение вулканических пород в районе метеостанции «Хамар-Дабан».

Общая площадь охранных зон составляет 179,63 га.

– Сейчас министерство природных ресурсов и экологии ведет работу по внесению сведений о границах охранных зон в ЕГРН. Кроме того, продолжается работа и по установлению охранных зон других памятников природы нашего региона, – сообщила министр природных ресурсов и экологии области Светлана Трофимова.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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