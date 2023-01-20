Куда отправятся россияне, если их отпустят с работы пораньше?

4% россиян останутся на работе, даже если руководство отпустит их домой. Сервис по поиску работы SuperJob по заказу РИА «Новости» узнал, куда отправятся сотрудники, если начальство отпустит их с работы пораньше. В открытом опросе приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из всех округов страны.

63% россиян отправятся домой к семье, если руководство отпустит их с работы на 2—3 часа раньше. 7% респондентов займутся спортом. 6% — отправятся прогуляться. 4% респондентов останутся решать рабочие дела. Еще 4% — побегут решать личные проблемы.

Если руководство решит отпустить сотрудников раньше, то 3% отправятся по магазинам, 2% — в кафе или бар. По 1% россиян пойдет в кино, займется чтением или поспешит на вторую работу. Среди прочих вариантов времяпрепровождения назывались храм, рыбалка, встречи с друзьями, ремонт авто и учеба.

2% даже гипотетически не хотят рассуждать о том, где они могли бы оказаться: их руководство настолько строгое, что невозможно даже представить, что их работа завершится ранее установленного времени.

Среди женщин больше тех, кто поспешит домой или на прогулку. Среди мужчин — тех, кто пойдет на тренировку, займется личными делами или останется на работе.