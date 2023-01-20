Клиенты Драйв Клик Банка в 2022 году купили 23 тыс. полисов СберСтрахования

В 2022 году клиенты Драйв Клик Банка (ранее — Сетелем Банк) оформили 23 тыс. полисов СберСтрахования по программам «Защита в пути», GAP и «Мультиполис». Об этом рассказали в пресс-службе Сбера.

Самой востребованной стала «Защита в пути» — программа страхования от несчастных случаев на время поездки в автомобиле. По ней в прошлом году оформлено 69% всех страховых договоров.

На втором месте (23%) по количеству приобретённых полисов — программа GAP. Она гарантирует сохранение действительной цены автомобиля и уберегает владельца от финансовых потерь, связанных с её снижением в ходе эксплуатации.

На третьем месте (8%) — комплексная страховка «Мультиполис», которая защищает жильё, гражданскую ответственность перед соседями, личные вещи и здоровье клиента.

Александр Абрамов, исполнительный директор СберСтрахования:

«Статистика показывает, что страховые полисы чаще всего оформляют осенью. Для программ "GAP", "Защита в пути" и "Мультиполис" это 36, 46 и 56% от общегодовых продаж соответственно. Важно, что всё больше россиян беспокоятся о своём здоровье и обеспечивают защитой себя и своё имущество. Страховка помогает чувствовать себя увереннее, ведь она защищает от непредвиденных расходов. Наши клиенты уверены: если произойдёт страховой случай, СберСтрахование выполнит все обязательства перед клиентом и возьмёт финансовые вопросы на себя».