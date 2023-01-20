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Шумный майнер из Братска проиграл суд энергетикам

Падунский районный суд Братска поддержал энергетиков в споре с криптопредпринимателем, который мешал соседям. Об этом рассказали в пресс-службе Иркутскэнергосбыта.

Внимание энернетиков привлек большой расход энергии в этом районе. Подозрение о «сером» майнере подтвердили соседи, которые пожаловались на круглосуточный шум.

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Мужчине предложили перезаключить договор и перейти на оплату со льготного тарифа на коммерческий. Однако, он отказался, после чего документы передали в суд.

Как указано в материалах дела, опубликованных на сайте суда, соседка общалась с рабочим, который монтировал оборудование на участке, и он признал, что там расположены машинки для добычи криптовалюты.

Женщина просила убрать вентиляторы, однако ей отказали. Тогда она обратилась в Роспотребнадзор, чьи специалисты зафиксировали превышение уровня допустимого шума.

Все аргументы приняты судом, инстанция встала на сторону энергетиков и постановила: электричество расходуется не на коммунально-бытовые нужды и майнер должен оплатить перерасчет за ресурс 1 млн 300 тысяч рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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