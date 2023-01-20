Сингапур мешает и экспортирует российскую нефть – Bloomberg

Об этом изданию Bloomberg рассказали в компании Vortexa, которая занимается отслеживанием судов.

Данные по отслеживанию судов, полученные компанией Vortexa Ltd., показали, что сингапурские нефтеприемные терминалы приняли в декабре 2022 года более чем в два раза больше российской нефти и мазута, чем год назад. В город-государство поступило 2,6 млн баррелей нефти, что почти в 40 раз больше, чем годом ранее.

Увеличение объема российской нефти, поступающей в резервуары Сингапура, скорее всего, будет реэкспортировано на рынки Северо-Восточной Азии, сказал Армаан Ашраф, глобальный руководитель отдела жидкостей на основе природного газа отраслевого консультанта FGE, базирующегося в Сингапуре.

Вполне вероятно, что такие центры, как Сингапур и Фуджейра, будут продолжать играть роль в перемаркировке этих баррелей для распределения по своим регионам, добавил он.