Китай возобновляет групповой туризм с 6 февраля

Китай разрешил туристическим агентствам и онлайн-компаниям возобновить групповой выездной туризм в ряд стран, в том числе Россию, сообщила пресс-служба Министерства культуры и туризма КНР.

В список стран, в которые Китай разрешил отправлять туристические группы, помимо России вошли Таиланд, Индонезия, Камбоджа, Мальдивы, Шри-Ланка, Филиппины, Малайзия, Сингапур, Лаос, ОАЭ, Египет, Кения, ЮАР, Швейцария, Венгрия, Новая Зеландия, Фиджи, Куба и Аргентина.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) ожидает прибытия первых групп туристов из Китая уже в феврале-марте. Пресс-служба АТОР сообщила, что турпоток в Россию сейчас «практически равен нулю» в том числе из-за того, что в России не работают карты Visa и Mastercard. В пользу восстановления въездного потока из Китая сыграет то, что в России принимаются карты китайской платежной системы UnionPay, передает АТОР слова заместителя директора въездного туроператора «Академсервис» Александра Курносова.

Китай приостановил практику выездных туристических групп с началом пандемии COVID-19.

Эрдни Кагалтынов