Отец с тремя детьми погибли на пожаре в Слюдянке – возбуждено уголовное дело

Пожар произошел сегодня около 21:00 в частном доме на улице Горная в городе Слюдянке Иркутской области – во время инцидента погибли отец с тремя детьми, сообщает пресс-служба ГУ СК России по региону.

«На месте происшествия спасателями обнаружены погибшие – трое детей 8 и 11 лет и 35-летний мужчина», – уточнили в СК. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности, повлекшее смерть двух и более лиц». Расследование продолжается.

Установлено, что на момент возникновения пожара дети находились в доме одни. Обнаружив пожар, отец попытался спасти их, войдя в горящий дом. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправности печного отопления.