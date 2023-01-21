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Режим повышенной готовности ввели в Иркутске из-за аномальных холодов

Мэр Иркутска Руслан Болотов 20 января ввел режим повышенной готовности на территории города – он будет действовать с полуночи 21 января до полуночи 24 января, сообщила пресс-служба администрации.

«По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 по 23 января в Иркутске ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 7-14 градусов ниже климатической нормы. Так, ночью 22 января ожидается мороз до -35, -37 градусов, 23 января в ночные часы столбик термометра опустится до -42», – говорится в сообщении.

Все ответственные службы переведены на усиленный режим работы. В администрации города назначены дежурные, которые в круглосуточном режиме будут взаимодействовать с управляющими компаниями, ресурсоснабжающими организациями.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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