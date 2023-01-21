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Мобилизованный из Братска Сергей Макошин погиб во время спецоперации на Украине

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19 января 2023
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18 января 2023

Уроженец города Братска Иркутской области, 27-летний мобилизованный Сергей Макошин погиб во время спецоперации на Украине, сообщили 20 января в администрации.

«Сергей Макошин родился 26 января 1996 года. В 2016 году окончил Братский индустриально-металлургический техникум. В том же году был призван на срочную службу в ряды Российской армии. Демобилизовавшись в 2017 году, устроился слесарем-ремонтником на одно из городских предприятий, где проработал почти пять лет. 28 сентября прошлого года был призван на военную службу по мобилизации», – рассказали в администрации.

Прощание с молодым человеком прошло на Курчатова, 1. В зал пришли родные и близкие, родственники и друзья Сергея Макошина, а также представители местной власти.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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