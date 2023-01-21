Подрядчика оштрафовали на 1,7 млн руб. за срыв сроков ремонта здания поликлиники в Братске

Мировой суд в городе Братске Иркутской области приговорил директора организации-подрядчика к штрафу на сумму более 1,7 млн рублей за срыв сроков работ по капитальному ремонту здания детской поликлиники, сообщила региональная прокуратура.

Установлено, что в 2022 году Братская детская городская больница заключила государственный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания детской поликлиники на сумму более 36 млн рублей. Подрядчик не закончил ремонтные работы в сроки, установленные контрактными обязательствами.

«После вмешательства надзорного органа государственный контракт с подрядной организацией расторгнут в одностороннем порядке», – уточнили в прокуратуре.