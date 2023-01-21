Лесоперерабатывающее предприятие в Приангарье более полугода не платило зарплату работникам

Уголовное дело возбуждено в Иркутской области по факту невыплаты лесоперерабатывающим предприятием в Казачинско-Ленском районе зарплаты работникам, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, с мая по декабрь 2022 года руководство завода не произвело в полном объеме выплату заработной платы и иных установленных законом выплат 92 работникам. При этом деньги на счетах для погашения долга имелись.

«Руководство предприятия, действуя из личной заинтересованности, незаконно направило денежные средства на цели, не связанные с выплатой заработной платы», – уточнили в СК. Расследование продолжается.