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Автомобиль Audi Q7 насмерть сбил пешехода в селе Мамоны Иркутского района

Инцидент произошел накануне в селе Мамоны Иркутского района – машина Audi Q7 сбила пешехода, который в результате ДТП скончался, сообщает региональная госавтоинспекция.

<p>Фото ГУ МВД России по Иркутской области</p>

Фото ГУ МВД России по Иркутской области

Трагический инцидент произошел вчера около 16:00. Водитель 1972 года рождения сбил человека улице Центральной. В результате случившегося 46-летний пешеход скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи.

«По данному факту сотрудниками полиции проводится всесторонняя проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия», – говорится в сообщении.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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