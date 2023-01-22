Суд обязал предприятие в Шелехове построить газоочистное сооружение стоимостью 1 млрд рублей

Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура добилась через суд, чтобы шелеховское предприятие по производству кристаллического кремния построило газоочистное сооружение, его стоимость – 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что завод с 1981 года эксплуатировал газоочистную установку руднотермических печей с низкой эффективностью: это не позволяло соблюдать нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Чтобы не допустить причинения вреда окружающей среде и здоровью граждан, природоохранный прокурор направил в суд исковое заявление к производственному предприятию с требованием построить новое очистное сооружение – оно было удовлетворено и выполнено.

В настоящее время очистное сооружение построено – это позволило снизить выбросы неорганической пыли с содержанием диоксида кремния на 1000 тонн в год.