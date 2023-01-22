Новости

Суд обязал предприятие в Шелехове построить газоочистное сооружение стоимостью 1 млрд рублей

Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура добилась через суд, чтобы шелеховское предприятие по производству кристаллического кремния построило газоочистное сооружение, его стоимость – 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что завод с 1981 года эксплуатировал газоочистную установку руднотермических печей с низкой эффективностью: это не позволяло соблюдать нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Чтобы не допустить причинения вреда окружающей среде и здоровью граждан, природоохранный прокурор направил в суд исковое заявление к производственному предприятию с требованием построить новое очистное сооружение – оно было удовлетворено и выполнено.

В настоящее время очистное сооружение построено – это позволило снизить выбросы неорганической пыли с содержанием диоксида кремния на 1000 тонн в год.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Кризис 2023, прогнозы, последние новости
Биржевая цена бензина Аи-92 упала до минимальных за 7 лет значений
От страны не убежишь. Уйти из России удалось менее чем 9% западных компаний
Рынок российской спецтехники вырос на 33% по итогам 2022 года
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес