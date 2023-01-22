Всем школьникам Иркутска разрешили не посещать занятия из-за похолодания до -41 градуса

Мэр Иркутска Руслан Болотов сообщил, что в понедельник, 23 января, всем школьникам города разрешено не посещать занятия из-за похолодания до -42 градусов

«Все школы в понедельник будут работать, учителя будут на местах. Но в -40 даже учащиеся старших классов могут оставаться дома. Напомним, что согласно рекомендациям Министерства образования, ученики 1-4 классов могут не посещать школу при -30 и ниже, ученики с 5 по 9 класс – от -35 и ниже, с 10 по 11 класс – от -40 градусов», – сказал мэр.

В ночь на 23 января синоптики прогнозируют понижение температуры в городе до -41 градуса. «В Иркутске до такой температуры столбик термометра не опускался несколько лет», – говорится в сообщении администрации.