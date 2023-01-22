Инновационный двигатель для автомобиля испытают в экстремальной гонке на Байкале

Гоночный автомобиль с инновационным двигателем, разработанным в России, испытают в экстремальной гонке на озере Байкал, сообщил в своем Telegram-канале мэр российской столицы Сергей Собянин.

Фото со страницы Сергея Собянина в ТГ

«Болид впервые испытают в экстремальной гонке на озере Байкал – попробуют поставить рекорд скорости. Такие проверки важны для последующего запуска в серийное производство. Примечательно, что это экологически чистый автомобиль. Для него выбрали исключительно российских конструкторов и производителей комплектующих. Среди разработчиков — известные создатели гоночной техники Станислав Лыжин и Донат Корольков», – рассказал Собянин.

По мнению мэра Москвы, этот проект внесет заметный вклад в современное отечественное машиностроение и поможет в решении задач импортозамещения.