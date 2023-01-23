Модернизацию теплового узла впервые за 55 лет провели в Шелехове

Модернизация теплового узла и обновление 1300 метров теплотрассы от ТЭЦ-5 завершили в Шелехове в декабре 2022 года, работы велись с 2020 года – такая масштабная реконструкция не проводилась на объекте с 1967 года, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

«Мероприятие реализовано при поддержке Фонда реформирования ЖКХ, на сегодняшний день это Фонд развития территорий. Стоимость модернизации составила более 142 миллионов рублей. Из них почти 58 миллионов рублей – это средства фонда, более 43,5 миллионов рублей - из бюджета Иркутской области, около трех миллионов выделено муниципалитетом, еще более 37,5 миллионов рублей – средства предприятия. Проект реализован полностью, обеспечена надежность теплоснабжения потребителей, снижение аварийности и перспектива развития жилой застройки и создания социальных объектов в Шелехове», – рассказал заместитель министра жилищной политики и энергетики Иркутской области Евгений Ветров.

На тепловом узле установлено новое современное оборудование, отсюда к жилому фонду идет горячая вода, температура на выходе которой составляет около 105 градусов. Установившиеся в регионе морозы помогли проверить работу нового коммунального объекта – сбоев и отключения тепла не было.