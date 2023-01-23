В Иркутской области за год в 2 раза выросло количество вакансий с ежедневными выплатами

Служба исследований hh.ru выяснила, как часто работодатели Иркутской области готовы предложить своим сотрудникам ежедневную оплату.

В 2022 году в России было открыто более 30 тысяч вакансий, где в условиях работы прописана ежедневная оплата труда сотрудника. Это в два раза больше, чем в 2021 году. В Иркутской области было открыто более 300 таких вакансий, что в 2,2 раза превышает показатели 2021 года.

Чаще всего ежедневные выплаты предлагают курьерам – это сразу 72% подобных вакансий. Еще по 5% приходится на вакансии кладовщиков и упаковщиков, по 4% – на вакансии водителей и промоутеров, по 1% - на вакансии продавцов, администраторов, грузчиков, менеджеров по продажам и разнорабочих.

Как правило, работу с ежедневными выплатами предлагают компании из отраслей «Перевозки, логистика, ВЭД» (50%). В 91% случаев опыт работы не требуется. 70% вакансий связаны с частичной занятостью.

Ранее Служба исследований hh.ru провела опрос и выяснила, что лишь 1% работников Приангарья хотели бы получать зарплату каждый день. 12% предпочитают еженедельные выплаты, 49% – раз в две недели, 22% – раз в месяц. Еще 16% сообщили, что периодичность выплаты зарплаты для них не имеет значения. Ежедневные выплаты чаще прочих выбирали начинающие специалисты (12%), представители сферы туризма и ресторанов (8%), медики и фармацевты (7%), рабочий персонал (6%) и специалисты автобизнеса (5%).

Среди самых высокооплачиваемых вакансий с ежедневной оплатой, которые актуальны сейчас в Иркутской области – предложение для курьеров на легкие посылки (от 80 000 до 137 000 руб. на руки), комплектовщиков (от 99 925 до 256 950 руб. на руки), водителей-курьеров (от 100 000 до 127 000 руб. на руки).