Правительство Иркутской области может включать в нацпроект «Производительность труда» предприятия без учета отраслевых ограничений

Стать участником национального проекта «Производительность труда» теперь может предприятие Иркутской области любой сферы с выручкой более 400 млн рублей, заручившись рекомендацией регионального Правительства. Специальный порядок включения предприятий в нацпроект утвердили в Федеральном центре компетенций.

Ключевое условие — на проектном комитете региональные власти должны обосновать поддержку предприятия-кандидата, показав, какой ожидается социально-экономический эффект для Приангарья.

– Уверен, что кандидаты в рамках специального порядка появятся очень скоро – эта мера поддержки в Приангарье зарекомендовала себя с позитивной стороны. В то же время мы будем очень внимательно и взвешенно подходить к отбору кандидатов, ведь если целевые показатели не будут достигнуты, Иркутская область будет обязана компенсировать федеральному бюджету затраты, понесенные центрами компетенций, которые являются операторами реализации нацпроекта, – сообщил первый заместитель председателя Правительства региона Руслан Ситников.

Изначально планировалось, что нацпроект «Производительность труда» завершит свое действие в 2024 году. В Министерстве экономического развития РФ озвучили предложение по его продлению до 2030 года. Кроме того, предлагается открыть доступ к проекту для предприятий ЖКХ, туризма, санаторно-курортного отдыха и здравоохранения. По мнению Минэкономразвития Иркутской области, если такое решение будет принято, количество региональных предприятий-кандидатов, которые подают заявки в Региональный центр компетенций, увеличится не менее чем на 50 %.

– За 2022 год количество предприятий, участвующих в нацпроекте, в Иркутской области увеличилось вдвое, что говорит о растущем интересе к такое мере поддержке со стороны бизнеса и ее актуальности, – рассказала министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун. – Более 150 сотрудников предприятий, принимающих участие в нацпроекте «Производительность труда», обучили инструментам бережливого производства – силами экспертов Регионального центра компетенций, 14 из них прошли сертификацию и получили статус внутренних инструкторов, то есть они имеют право самостоятельно обучать остальных сотрудников на предприятии.

С 2020 года предприятия Иркутской области могут вступить в нацпроект и получить адресную помощь от экспертов федерального или регионального центра компетенций. На данный момент в Приангарье уже 41 предприятие получает такую меру государственной поддержки. Только в 2022 году компании, прошедшие активную фазу реализации проекта, увеличили выработку в расчёте на одного сотрудника от 14% до 65%.