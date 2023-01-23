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Новогодние живые ели в 2 раза чаще относят в мусор, чем сдают на переработку

Сервис по поиску работы SuperJob узнал, что сделали или планируют сделать россияне с отслужившей новогодней елью. В опросе приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны, устанавливавшие живую елку на Новый год.

Живые новогодние ели 42% россиян в этом году выбрасывают в мусор. 21% опрошенных сдает ель в переработку. 19% респондентов распилят дерево на дрова, 2% — на деревянные изделия и сувениры. Сдать новогоднюю ель в зоопарк планирует 1 из 100 россиян.

Три года назад россияне более осознанно подходили к утилизации новогодней ели, чем сейчас. По сравнению с аналогичным исследованием 2020 года, россияне стали чуть чаще сдавать новогодние ели в переработку: 21% сегодня против 19% три года назад. Однако число отправляющих елки на свалку возросло больше (+7 процентных пунктов).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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