Режим повышенной готовности ввели в Иркутской области из-за холодов

Он будет действовать до 25 января.

С 22 января в Приангарье аномальные морозы до -52. В 7 муниципальных образованиях действуют режимы повышенной готовности.

«В таких условиях системы жизнеобеспечения функционируют за пределами расчетных нагрузок. Сегодня зафиксированы пиковые нагрузки в энергосистеме региона на уровне 9310 МВт. Поэтому сегодня приняли решение до 25 января ввести режим повышенной готовности для всех оперативных служб и структур жизнеобеспечения», – рассказал в телеграме губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Это означает, что региональные ресурсоснабжающие организации проведут обследование оборудования, которое запускается в случае аварийных ситуаций на сетях.